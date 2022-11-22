Гулящие Телец, Дева и Козерог: вот почему вам вечно изменяют мужчины этих знаков Зодиака

Пока женщины мечтают о долгой и счастливой жизни со своим избранником, некоторые представители сильного пола ломают голову над тем, как бы незаметно завести интрижку - так, чтобы благоверная не узнала. Разумеется, измены свойственны далеко не всем мужчинам, но все же стоит держать ухо востро. А чтобы точно узнать, способен ли партнер на адюльтер, астрологи советуют обратить внимание на его знак зодиака. Считается, что отдельные представители зодиакальной плеяды постоянно поглядывают налево. Рассказываем, кто они и по каким причинам изменяют.

Телец

Представителей земного знака в целом сложно назвать злостными изменщиками. Если Телец встретит свою единственную, он будет верен ей до конца своих дней. Однако нередко происходит так, что уроженец знака женится на первой встречной просто потому, что считает, что в его возрасте пора уже обзавестись семьей. Когда же он понимает, что совершил ошибку, отправляется на поиски своей дамы сердца.

Кроме того, Тельцы постоянно нуждаются в ласке и тактильности, если жена не способна обеспечить им то и другое или ее постоянно нет дома, этот знак отправится искать обнимашки на стороне.

Дева

Мужчины, появившиеся на свет под знаком Девы, также предъявляют к своей избраннице высокие требования. Еще на заре туманной юности у уроженцев этого знака формируется четкий образ идеальной женщины. Она беспрекословно выполняет требования своего мужа, идеально ведет дом и хозяйство, и, конечно же, обладает редкими умом и красотой. Порой Девы клюют на привлекательную внешность и женятся на красотке, но со временем осознают, что это не то, чего они искали. В этом случае представители знака отправятся на поиски своего идеала, и пока не найдут, точно не успокоятся.

А не найдут - продолжат изменять в надежде на чудо.

Козерог

Уроженцы земного знака, как правило, парни верные и надежные. Однако они тоже могут сбиться с правильного пути и начать изменять своей второй половинке налево и направо. Подтолкнуть их на то может невнимание со стороны избранницы или ее измена. Чтобы заглушить душевную боль или отомстить, Козерог отправляется налево. Этот знак в большей степени ориентируется на разум, но когда голос рассудка заглушают эмоции, вернуться к прежнему образу жизни ему становится трудно.