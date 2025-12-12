Гулянки на кладбище и Фредди Крюгер: реальная семейка Аддамс от киношной отличалась лишь в одном – и вот как сейчас выглядит их дом (фото)

Меню
12 декабря 2025 11:50
Объясняем, откуда взялось прославленное семейство.

Если оттереть слои готического гротеска, выясняется, что у семейки Аддамс есть вполне земной прототип. Никакой магии, только Нью-Джерси, викторианские особняки и человек, который слишком часто гулял по кладбищу.

Чарльз Аддамс, будущий «отец» Мортиши и Гомеса, рос в Вестфилде, где вместо бейсбола предпочитал бродить между могильных плит и рисовать скелеты мелом на чужих верандах.

В местной прессе это называли «озорством», но история знает: такие дети рано или поздно отправляют свои рисунки в The New Yorker.

Именно там с 1938 по 1964 выходили его кофейно-чёрные миниатюры о странной семейке, вдохновлённые как собственным юмором, так и первой женой Барбарой Джин Дей – той самой, чьи чёрные волосы и холодная элегантность перекочевали в облик Мортиши.

Дом-муза тоже существовал: викторианский особняк на Элм-стрит (буквально на улице Вязов, да-да, привет, Фредди!), в который Аддамс однажды залез, чтобы получше рассмотреть архитектуру. Позже биографы выяснят, что это был не единичный эпизод, а его стиль жизни.

Вестфилд оказался под стать автору: город с сотней исторических домов, где спустя годы грянет громкое убийство семейства Листов и появится пугающий «Наблюдатель» из одноимённого сериала.

Удивляться тому, что Аддамс заполнял страницы мрачными шутками, бессмысленно – сама среда подталкивала.

Канонические Гомес и Мортиша родились при сотрудничестве с телевидением в 1964-м, но детей в реальности у художника не было – и вовсе не планировалось. Их он добавил чисто ради комедийной химии.

Позже экранизации будут плясать от его образов с разной степенью точности, но именно первые два фильма 90-х подкрались ближе всех к духу человека, которому отчаянно нравилось быть не таким как все.

Ну, хотя бы в гробу он не спал. Наверное?

Ранее мы писали: Хит Netflix идет за статуэтками: проект 2025 года катком прошелся по «Уэнсдэй» и «Игре в кальмара» — 325 млн просмотров и рекордное число номинаций

Фото: Кадр из сериала «Уэнсдэй»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
