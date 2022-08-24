Гуляет за чужой счет: оскандалившуюся на «бесплатных» концертах Волочкову вывели на чистую воду

Анастасия Волочкова после скандального ухода из Большого театра не оставила сцену. Артистка продолжила выступать с бесплатными концертами, которые показывает как в городах Подмосковья, так и в более отдаленных регионах. Артистка часто признается, что очень рада дарить свое творчество поклонникам, но ее выступления оказались совсем не такими, каких ждали фанаты.

Как пишет Telegram-канал «Бабка на лавке», подобные шоу Волочковой состоят лишь из ее собственных тренировок. В течение нескольких часов артистка под классическую музыку показывает различные элементы у станка, а зрители вынуждены на это смотреть. При этом финансирование подобных концертов обеспечивают из бюджета местных администраций.

Пользователи Сети не прошли мимо неожиданного разоблачения. В комментариях фанаты осудили и осмеяли танцовщицу, призвав ее как можно скорее прекратить подобные гастроли или начать создавать качественные выступления.

«Это какой-то мазохизм, наблюдать за этим», «Какое позорище», «Не понимаю, зачем люди это смотрят. Стыдно», — не скрывают возмущение подписчики.