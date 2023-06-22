Губы вот-вот лопнут, глаз не видно: на девушку-фрика из России без слез не взглянешь

Кристина Вишневская, известная как Картье Бугатти из шоу «Давай поженимся!», шокировала интернет-пользователей жуткими экспериментами над своей внешностью. Блондинка поддалась моде и увеличила губы, но после пожалела об этом. Красотка решила вернуться к естественным объемам, но нарвалась на серьезные проблемы со здоровьем.

Блогер призналась подписчиками в соцсетях, что из-за препарата для удаления филлера из губ попала в больницу. У Кристины началась сильнейшая аллергическая реакция, и едва не случился опасный для жизни отек Квинке.

Вишневская показала, как выглядит после злосчастной процедуры. Смотреть на Кристину без слез невозможно: ее губы стали еще больше и, кажется, вот-вот лопнут. Блондинка надеется, что скоро отеки, из-за которых ее лицо стало в два раза больше, пройдут и врачи отпустят ее домой. К слову, там девушку-фрика ждут муж и маленький сын.