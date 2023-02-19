Губы стали еще больше: народ ахнул от новых фото невесты из «Давай поженимся!», которая шокировала женихов внешностью

Валерия Полякова шокировала участников программы «Давай поженимся!» пикантной историей об измене мужу с его лучшим другом за то, что благоверный оставил ее одну на две недели. А ведущие «Мужского/Женского» были удивлены обилию пластических операций и количеству филлеров в губах. Александр Гордон даже поинтересовался, не из-за этого ли у нее проблемы с дикцией.

И если на «Мужское/Женское» блогер и бизнесвумен пришла рассказать о том, что хочет построить дом, то к Ларисе Гузеевой она заглянула, чтобы найти мужа. Девушка хотела найти брутального мужчину, который будет заваливать ее подарками, обеспечивая недешевые бьюти-процедуры. Но из студии она ушла со скромным трудягой по имени Артем.

Роман не продлился долго, поэтому сегодня Валерия одна воспитывает дочку и публикует откровенные фото. Увлекаться пластикой она не перестала. Поклонники отмечают, что с тех пор ее губы стали еще больше. Что неудивительно, ведь сама она считает, что «мода на губы меняется каждый год».