Губы стали еще больше: как живет девушка-трансформер из «Давай поженимся!»

В начале 2020 года в очередном выпуске популярного телешоу «Давай поженимся!» на первом канале появилась блогер из Магнитогорска по имени Алекса Девил. Внимание зрителей сразу привлекли чересчур большие губы, резко выделявшиеся на лице героини. Именно это в итоге и стало причиной того, что найти свое счастье на передаче Алекса так и не смогла.

Недостаток своей внешности блогер откровенно объясняет неудачной пластической операцией. Однако благодаря поднятому хайпу Алекса Девил не только не собирается исправлять свое лицо, но и успешно «торгует» им в соцсетях, рекламируя разные товары и услуги Южного Урала.

Интересно, что в жизни разменявшая уже четвертый десяток Алекса не является привычной гламурной дивой: дочь высокопоставленного чиновника получила хорошее образование в одном из районов Челябинской области. В частности, она прекрасно знает английский язык.