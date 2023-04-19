Губы-пельмени и «коровьи» ресницы: Узерли совершила огромную ошибку, решившись на перемены

Выход сериала «Великолепный век» стал звездным часом для Мерьем Узерли. Актриса, воплотившая Хюррем-султан, очаровала поклонников своей невероятной красотой. Во время съемок проекта знаменитость еще не грешила экспериментами с внешностью, но теперь от ее естественности ничего не осталось.

Звезду уличили в любви к пластике. В Сети негодуют, ведь любимая наложница султана Сулеймана увлеклась ботоксом, вставила филлеры в щеки, скулы и губы. По мнению поклонников, решившись на такие перемены, Мерьем совершила огромную ошибку.

Многие перестали узнавать Узерли, которая, по всей видимости, чувствует себя вполне комфортно с губами-пельменями и «коровьими» ресницами. Тем временем интернет-пользователи умоляют артистку одуматься и остановиться. Фанаты считают, что в противном случае актриса окончательно отвернет от себя режиссеров, которые так ценили ее за невероятные природные данные.