Губы огромные, глаза заплыли: после операции за 28 млн рублей на Боню без слез не взглянешь

Виктория Боня приходит в себя в элитной американской клинике. Звезда «Дома-2» сделала пластику, чтобы получить лицо своей мечты.

Светская львица долго обхаживала звездного хирурга Чиа Чи Као, чтобы тот согласился провести ей операцию. Прежде чем отправиться в операционную, теледива рассказала, что ей поставят импланты и сделают «лисьи глазки». За новую внешность знаменитость отдала 28 млн рублей.

В социальных сетях хирург уже обнародовал кадр, где экс-участница скандальной телестройки запечатлена сразу после хирургического вмешательства, которое вместо 8 запланированных часов длилось 14. На этом фото на Боню без слез не взглянешь.

Ее губы огромные, а глаза заплыли. Блогер и модель призналась, что как минимум две недели после операции не будет смотреться в зеркало. Но вовсе не потому, что боится испугаться собственного отражения, а потому, что хочет сразу увидеть результат своего преображения.