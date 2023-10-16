Губы накрасила, разоделась: 101-летняя мать Алферовой вызывает восхищение

Ирине Алферовой несказанно повезло. Этой зимой мама 72-летней артистки встретила свой 101-й день рождения. Но возраст ей не помеха.

В Сети бурно обсуждают новую фотографию Ксении Архиповны. Редким снимком в личном блоге поделилась ее внучка — 49-летняя Ксения.

Кадр она сопроводила размышлениями о том, что сегодня большинство людей думают лишь о своем благополучии и совсем не переживают о тех, кто рядом. Одни согласились с утверждением артистки, другие принялись спорить. Но в одном мнение подписчиков сошлось — мама звезды советского кино вызывает восхищение.

На фото Ксения Архиповна запечатлена во время прогулки по парку. Покидая свой дом, она накрасила губы бледно-розовой помадой и разоделась. Не забыла даже об украшениях — выбрала тонкую нитку жемчуга. Элегантность матери Алферовой поражает народ: далеко не каждая женщина в годах продолжает следить за собой.