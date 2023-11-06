Губы «надула», волосы словно чужие: Михримах-султан растеряла природную красоту (фото)

Пелин Карахан всего на один год младше Мерьем Узерли. Актриса выглядела настолько молодо, что органично смотрелась в роли дочери знаменитой коллеги по цеху в «Великолепном веке». Но природная красота Михримах-султан рассеялась как дым.

Съемки популярного проекта завершились 10 лет назад. За это время артистка стала неузнаваемой. И без помощи извне тут не обошлось.

В социальных сетях звезда опубликовала свои новые фотографии, которые многие поклонники предпочли бы никогда не видеть. Черты лица Карахан сильно изменились. Мало кто сомневается в том, что она сделала контурную пластику и «надула» губы. Не в лучшую сторону поменялась и прическа наследницы Сулеймана и Хюррем-султан.