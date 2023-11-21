Губы на пол-лица и странные брови: кокетка из «Ералаша» стала другим человеком (фото)

Киножурнал «Ералаш» стал настоящей кузницей отечественных артистов. Многие начали карьеру именно с коротких смешных эпизодов, а после продолжили как артисты или музыканты.

Так, певица и звезда «Тату» Юлия Волкова впервые предстала перед публикой в 14 лет как раз в одном из выпусков киножурнала. В эпизоде «Выручи меня!» будущая звезда играет вместе с Антоном Колесниковым. По сюжету ее героиня, активно кокетничая, пыталась вызвать ревность бывшего возлюбленного и просила Колесникова ухаживать за ней.

И уже после «Ералаша» Волкова окажется в составе поп-группы, ставшей настоящим феноменом. Певица вместе с Леной Катиной объездит полмира, захватив сердца миллионов поклонников. А через несколько лет начнет активно экспериментировать со внешностью, регулярно оказываясь в кабинетах у пластических хирургов и косметологов.