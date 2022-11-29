Губы как пельмени, парик и боевой раскрас: Настю из «Ворониных» теперь не узнать

Мягкая и полноватая Настя из «Ворониных» быстро стала любимой героиней зрителей сериала. Они отмечали ее доброжелательность и гармоничную красоту — актриса предпочитала не развязные и яркие образы, а более спокойные и естественные. Тем сильнее удивились фанаты Юлии, едва узнав ее в новом облике.

На фото она предстала в красно-оранжевом наряде, такая же лента была вплетена в ее рыжий пышный парик. Кроме того, Куварзина продемонстрировала экспрессивный макияж, фактически «боевой раскрас» с акцентом на глаза, щеки и губы. Актриса даже стала казаться старше от такого количества косметики.

«Непривычно как!», «Губы как пельмени стали, поддались общей моде?», «Раньше было лучше», «К такому виду долго еще привыкать будем», — написали Юлии фолловеры в соцсетях.

Однако их беспокойство было преждевременным. Оказалось, что эксцентричный образ нужен Юлии для роли в спектакле в Театре комедии. В реальной жизни она по-прежнему не изменяет собственному стилю и остается естественной.