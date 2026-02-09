Оповещения от Киноафиши
Губки бантиком, носик горбиком: дали ИИ описание внешности настоящей Михримах — портрет не похож на героиню «Великолепного века»

Губки бантиком, носик горбиком: дали ИИ описание внешности настоящей Михримах — портрет не похож на героиню «Великолепного века»

9 февраля 2026 07:29
Губки бантиком, носик горбиком: дали ИИ описание внешности настоящей Михримах — портрет не похож на героиню «Великолепного века»

В сериале очень приукрасили. 

В сериале «Великолепный век» Михримах-султан, дочь Сулеймана и Хюррем, предстаёт в образе, далёком от исторических описаний. Тогда как актриса обладает чертами, характерными для османской династии, реальная Михримах, судя по записям современников, была поразительно похожа на свою мать-славянку.

Хроникеры описывали её как невысокую женщину со светлыми вьющимися волосами, голубыми глазами, крупным носом и короткими ногами, отмечая острый ум и дерзкий характер. Чтобы визуализировать этот портрет, мы обратились к искусственному интеллекту, задав ему параметры из исторических источников.

Губки бантиком, носик горбиком: дали ИИ описание внешности настоящей Михримах — портрет не похож на героиню «Великолепного века»

Полученное изображение действительно демонстрирует черты, типичные для европейской внешности, и сильно отличается от сериального образа. Любопытно, что при первой генерации ИИ «состарил» Михримах, и потребовался дополнительный запрос, чтобы получить портрет молодой женщины. Получилась дама, отдаленно напоминающая Марию Порошину.

Губки бантиком, носик горбиком: дали ИИ описание внешности настоящей Михримах — портрет не похож на героиню «Великолепного века»

Этот эксперимент вновь подтверждает, что все известные «портреты» османских султанш созданы гораздо позже и являются лишь художественной интерпретацией. Тем не менее, нейросеть помогла нам хотя бы отчасти представить, как могла выглядеть реальная дочь легендарной Хюррем.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
