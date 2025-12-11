Меню
Губки бантиком, бровки... сбриты: как красавец Том Реддл превратился в змееподобного Волан-де-Морта

11 декабря 2025 20:03
Мог обаять любого, в итоге начал ужасать всех и вся.

Знакомьтесь — Том Реддл. Идеальные скулы, гипнотический взгляд, харизма, которой поддались 90% преподавателей Хогвартса. Теперь посмотрите на Лорда Волан-де-Морта. Безносый, бледный, с глазами-щелками и полным отсутствием волосяного покрова.

Принято считать, что его просто «съела» темная магия, изувечив тело. Но что, если это был не побочный эффект, а осознанный дизайн-проект? Архитектор — он же заказчик.

Как Реддл стал змееподобным человеком

Дело не в магии. Вернее, не только в ней. Дело в патологическом стыде и нарциссизме, которые довлели над горделивым и талантливым юношей.

Юный Том каждый день смотрел в зеркало и видел там не наследника Слизерина, а живую копию своего отца — Тома Реддла-старшего, магла-аристократа, который бросил его мать.

Эта красота была не подарком, а проклятием, генетическим клеймом, воспаленный мозг считал, что она является свидетельством его «грязнокровия».

И он принялся методично это клеймо выжигать. Превращение не было мгновенным — это был долгий, мучительный процесс магических операций. Когда спустя годы он пришел просить у Дамблдора место преподавателя, от красавца осталась лишь тень.

Его лицо, по словам Роулинг, «казалось обожженным, черты утратили резкость, стали словно восковыми, перекошенными». Он был в процессе создания Волан-де-Морта, человека-змеи.

Почему именно змея?

Потому что это его единственный настоящий «родственник». Парселтанг — змеиный язык — стал первым знаком его избранности еще в приюте. Будто сам Салазар Слизерин, его кумир, говорил с ними.

Том не просто хотел власти, злодей мечтал стать воплощением своего мифического предка. Отсюда щелевидные зрачки, отсутствие волос и носа — сознательный отказ от черт млекопитающего в пользу рептилии.

Другие темные волшебники отлично сохранили лица. Грин-де-Вальд? Харизматичен как рок-звезда. Беллатриса? Выглядела, как и подобает фанатичной аристократке, пусть и потрепанной в Азкабане. Все потому, что их разъедала та же ненависть к себе, тот же стыд из-за происхождения.

Кульминация преображения наступила на кладбище Литтл-Хэнглтона. Для ритуала воскрешения ему потребовалась «кость отца, отданная без ведома». Тело, выросшее из кости Тома-старшего, не унаследовало от него ровным счетом ничего ничего. Но в итоге чем больше крестражей уничтожал Гарри Поттер, тем сильнее бренная оболочка темного мага сдавала.

Волан-де-Морт и тут преуспел: ненависть Дурслей к Гарри Поттеру имеет магический след — становится ясно только ближе к развязке.

Фото: Кадры из серии фильмов «Гарри Поттер»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
