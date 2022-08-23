Губастая «ксерокопия»: как выглядела бы Варлей, если бы «Кавказскую пленницу» снимали сегодня

Роль Нины в «Кавказской пленнице» стала для Натальи Варлей далеко не дебютной, однако именно она сделала ее настоящей звездой. На пробах она буквально поразила Леонида Гайдая своей раскрепощенностью и смелостью. Постановщик решил проверить ее «на прочность», попросив прийти в купальнике. А Варлей ничуть не смутилась: в прошлом она была цирковой артисткой, поэтому требования Гайдая ее не удивили.

Именно Варлей и обошла других претенденток на роль Нины: Марианну Вертинскую, Наталью Кустинскую и Ларису Голубкину. Дерзкая и подвижная девушка прекрасно воплотила на экране образ «спортсменки, комсомолки и просто красавицы».

Но если бы легендарную комедию снимали в наши времена, то современные каноны красоты неминуемо отразились бы и на героине Варлей. Нина бы появилась в кадре с ярким макияжем и длинными ресницами, подчеркивающими глубину глаз. Высокие скулы были бы отмечены румянами, нос стал тоньше, а губы, наоборот, пухлее. Такая героиня предпочла бы не спортивный наряд Варлей, а более изысканный образ с каблуками на шпильках. Но еще неизвестно, очаровала бы Нина в подобном виде товарища Саахова и Шурика. Мнения пользователей Сети по этому поводу расходятся.