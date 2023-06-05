Грызть ногти и не мыться полезно: привычки, за которые вы зря ругаете детей

Педантичные родители только и делают, что чуть ли не с рождения ругают своих детей буквально за все подряд. И есть привычки малышей, про которые каждый уважающий себя взрослый скажет, что они вредные. И это будет роковая, фатальная, но, не будем сильно сгущать краски, все же поправимая ошибка.

Мы, например, чуть ли не с младенчества твердим детям, что нельзя грызть ногти. А ведь это, оказывается, полезная привычка! Очень умные ученые давно выявили, что дети, которые сосут пальцы и грызут ногти, менее подвержены аллергиям, чем их более благовоспитанные «коллеги», у которых этих жутких для многих родителей повадок нет.

То же самое касается и банных процедур. Грязнули, правда, обычно мальчишки. Но, как выяснилось, «неумытыми поросятами» порой стоит побыть и взрослым. Хотя бы пару раз в неделю, когда не надо идти на работу, банные процедуры можно смело пропустить. И даже нужно. Все дело в том, что от ежедневного мытья наша кожа перестает выделять специальные масла, которые позволяют ей дольше оставаться молодой, упругой и эластичной.