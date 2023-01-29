Грязный секрет раскрыт: что скрывает красавица Блэр из «Сплетницы»

О таком многие поклонники звезды и подумать не могли.

Лейтон Мистер сумела реализовать себя как актриса, певица и модель. Всемирную популярность ей принесла роль Блэр Уолдорф в культовом сериале «Сплетница».

Звезда охотно общается с поклонниками и журналистами, однако об одном эпизоде из своего прошлого старается вспоминать как можно реже. Актриса предпочла бы скрыть некоторые факты о своем появлении на свет.

Оказалось, что родители звезды экрана занимались распространением запрещенных веществ, за что и были арестованы полицией. До начала суда их выпустили под залог, тогда мать будущей артистки и забеременела.

Впоследствии преступницу приговорили к 10 годам лишения свободы, поэтому всю свою беременность она провела за решеткой. Когда же пришло время родов, женщину доставили в больницу.

Мистер не раз подчеркивала, что была рождена не в тюрьме, а в медучреждении. Впрочем, от грязных пересудов ее это не уберегло.