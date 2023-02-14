«Грязный» секрет индийского кино: в СССР эту певицу обожали, но никогда не видели (фото)

Индийское кино всегда славилось своими зажигательными танцами и удивительными песнями. Немудрено, что в стране особым почетом пользовались певцы и певицы. Особое уважение заслуживала Лата Мангешкар, которую прозвали «соловьем Индии». Но почему она редко появлялась на экранах?

Удивительный голос Мангешкар звучит во многих фильмах Болливуда, среди которых известные в СССР ленты «Господин 420», «Бродяга» и «Месть и закон». Но саму певицу советские зрители вряд ли вспомнят. Виной тому стала специфическая внешность Латы. У певицы был огромный нос, маленький рот и глаза разного размера. Именно поэтому Мангешкар не так часто приглашали в кино или на телевидение. Все-таки стандарты Болливуда диктовали свою моду на внешность актрис. Но это не помешало киношникам использовать голос певицы при любой возможности.

Лата обладала огромным диапазоном и могла брать любые ноты. Кроме того, талантливая артистка исполняла песни на 36 языках Индостана, что считалось редчайшим явлением. Мангешкар не стало в прошлом году. Артистка скончалась после коронавируса в возрасте 95 лет. У Латы не было ни мужа, ни детей, зато она оставила после себя огромное культурное наследие.