Грязный развод не помеха: воссоединения культовой пары 90-х ждут со дня на день

В мире шоу-бизнеса иногда случаются громкие воссоединения ярких пар. Взять, например, Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, которым удалось войти в одну реку дважды. Недавно также заговорили о возможном примирении двух легенд — Кейт Мосс и Джонни Деппа.

В 90-е они были самой скандальной парой шоу-бизнеса. Эксцентричные Кейт и Джонни не стеснялись открыто демонстрировать свои чувства и прилюдно выяснять отношения. Их лавстори стала лакомым кусочком для прессы и общественности, но пару это вовсе не смущало. Депп и Мосс стали своеобразным символом порочной свободы, что им нравилось.

Однажды во время громкого скандала актер в порыве ярости разгромил номер отеля в Нью-Йорке, за что был доставлен в полицию. Мосс восхищенно называла возлюбленного «диким» и обожала его экспрессивность. Бурный роман длился несколько лет, пока оба не устали друг от друга.

Однако не так давно поползли слухи об их воссоединении. В 2022 году Кейт поддержала экс-возлюбленного в деле против Эмбер Херд. Несмотря на грязный бракоразводный процесс, Мосс встала на сторону Деппа. Поэтому не исключено, что скоро мир снова увидит этих эпатажных звезд в объятиях друг друга.