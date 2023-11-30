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Грязный пиар: Волочкова отличилась со знаком минус, узнав о гибели бывшего любовника

30 ноября 2023 14:15
Грязный пиар: Волочкова отличилась со знаком минус, узнав о гибели бывшего любовника

Скандалистка в очередной раз возмутила общественность.

Анастасия Волочкова покинула Большой театр много лет назад. С тех пор танцовщица привлекает к себе внимание не яркими постановками, а постоянными скандалами. К неуместным шпагатам и фото в стиле ню из бани привыкли все, так что светская львица решила идти ва-банк. На этот раз «жертвой» эпатажной дамы стал ее бывший любовник.

Сергей Кузнецов умер в СИЗО. Мужчину задержали после заявления его супруги о домашнем насилии. Многие ждали от Волочковой если не соболезнований, то хотя бы взвешенных комментариев. Однако балерина не стала изменять себе и высказалась о кончине экс-бойфренда очень своеобразно.

Звезда рассказала, что их роман с Сергеем закончился после отпуска на Мальдивах. Танцовщица раскритиковала тех, кто донимает ее вопросами о судьбе Кузнецова. Хейтеров Анастасия Волочкова пригласила на джазовую вечеринку. Вряд ли знаменитость планирует держать траур.

Фото: Соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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