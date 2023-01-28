Грязный пиар на имени Мишулина: как после ДНК-скандала живет Тимур Еремеев

Несколько лет назад Тимур Еремеев шокировал всю страну, назвав себя внебрачным сыном Спартака Мишулина. Это заявление было настолько резонансным, что артиста даже пригласила на ток-шоу «Пусть говорят».

В эфире телепередачи молодой человек познакомился со своей сестрой, которая всячески отрицала родство между актером и ее отцом. В рамках программы был сделан ДНК-тест подтвердивший кровные узы. Но девушка подала в суд и получила официальное подтверждение, что на самом деле тогда не было проведено достоверной генетической экспертизы.

Даже несмотря на очевидную ложь, которую Еремеев продолжает распространять и по сей день, его приглашают в популярные проекты.

Например, он стал ведущим передачи «Семейные тайны», где рассказывается о жизни знаменитостей. В этом виден и корыстный умысел артиста. Теперь многим кажется, что история с подтверждением отцовства была нужна Тимуру, чтобы заполучить место в новом шоу.