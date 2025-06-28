Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Одновременно и гениально, и неловко»: на Netflix вышла самая безумная и «грязная» документалка о туалетах

«Одновременно и гениально, и неловко»: на Netflix вышла самая безумная и «грязная» документалка о туалетах

28 июня 2025 20:32
«Одновременно и гениально, и неловко»: на Netflix вышла самая безумная и «грязная» документалка о туалетах

В 2013-м на круизном лайнере Carnival произошло возгорание, из-за которого 4000 пассажиров несколько дней не могли воспользоваться туалетом.

Сначала была мечта: тропики, шведский стол, ленивое солнце и глянцевые палубы лайнера Carnival Triumph. Но в феврале 2013 года корабль, взявший курс на Мексику, вошёл в историю как плавучий туалет без света и надежды.

Именна история горе-пассажиров лайнера легла в основу новой документального мини-сериала Netflix Trainwreck: Poop Cruise.

Что за история в основе сериала

Огонь в машинном отделении вывел из строя всё: электронику, кондиционеры, холодильники и главное — канализацию. И тут начался сущий кошмар.

«Одновременно и гениально, и неловко»: на Netflix вышла самая безумная и «грязная» документалка о туалетах

И если в кино апокалипсис начинается с грохота и паники, тут он стартовал с объявления от команды: «Если вам нужно по-маленькому — пожалуйста, в душ. А если по-большому — вот вам красный пакет».

Эти и другие «Грязные» тайны пассажиров и раскроют в новом сериале. Тем, кто слаб на желудок, смотреть строго запрещается. Жуткие кадры показывать не будут, но описаний вам хватит.

«Одновременно и гениально, и неловко»: на Netflix вышла самая безумная и «грязная» документалка о туалетах

Как снимали сериал

Спустя 12 лет Netflix выпустил документалку где всё это показано без прикрас: как люди спали на палубах под простынями, потому что в каютах было жарче, чем в духовке; как вода плыла по коридорам и стекала со стен; как пассажиры начинали терять терпение, здравомыслие и любовь к туризму, находясь на ужасно пахнущем лайнере.

«Одновременно и гениально, и неловко»: на Netflix вышла самая безумная и «грязная» документалка о туалетах

Даже идея открыть бесплатный бар для поднятия настроения обернулась фиаско, ведь пьяные люди плохо дружат с координацией. Один из пакетов, по воспоминаниям, улетел по ветру и приземлился... на пассажиров внизу.

«Одновременно и гениально, и неловко», «Это по-настоящему откровенный взгляд на то, что происходит, когда отпуск вашей мечты превращается в кошмар... прямо в туалете», — пишут зрители на IMDb.

Вишенка на торте: буксировка в порт вызвала ещё больший хаос — корабль раскачивало, сточные воды лились по коридорам, и всё это происходило на глазах людей, когда-то мечтавших о релаксе в гамаке.

«Одновременно и гениально, и неловко»: на Netflix вышла самая безумная и «грязная» документалка о туалетах

Carnival выплатили компенсации, сменили название судна, инвестировали сотни миллионов в модернизацию. Но навсегда вошли в историю. Лицо Гая Ричи представили? «Шерлока» хотят превратить в полнометражный фильм — Камбербэтч и Фриман двумя руками «за».

Фото: Кадр из сериала «Trainwreck: Poop Cruise»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В этом хите Netflix лучшие спецэффекты создавала нейросеть: так правдоподобно, что зрители не заметили — создатели признались сами В этом хите Netflix лучшие спецэффекты создавала нейросеть: так правдоподобно, что зрители не заметили — создатели признались сами Читать дальше 21 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Читать дальше 23 июля 2025
«Звучит как кринж, но станет классикой»: у одной из самых ожидаемых дорам лета абсурдный сюжет, идеальный рейтинг и почти нет фанатов в России «Звучит как кринж, но станет классикой»: у одной из самых ожидаемых дорам лета абсурдный сюжет, идеальный рейтинг и почти нет фанатов в России Читать дальше 23 июля 2025
«Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон «Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон Читать дальше 23 июля 2025
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы «Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы Читать дальше 22 июля 2025
Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой Читать дальше 22 июля 2025
Смотрели популярнейшего в девяностые «Альфа»? Сериал оборвали буквально на полуслове, но все же досняли: концовка неспроста взбесила фанатов Смотрели популярнейшего в девяностые «Альфа»? Сериал оборвали буквально на полуслове, но все же досняли: концовка неспроста взбесила фанатов Читать дальше 21 июля 2025
Создатель «Олененка» рассказал о вырезанном из сериала эпизоде — зрители бы такое вряд ли выдержали Создатель «Олененка» рассказал о вырезанном из сериала эпизоде — зрители бы такое вряд ли выдержали Читать дальше 21 июля 2025
Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз Читать дальше 20 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше