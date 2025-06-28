«Одновременно и гениально, и неловко»: на Netflix вышла самая безумная и «грязная» документалка о туалетах

В 2013-м на круизном лайнере Carnival произошло возгорание, из-за которого 4000 пассажиров несколько дней не могли воспользоваться туалетом.

Сначала была мечта: тропики, шведский стол, ленивое солнце и глянцевые палубы лайнера Carnival Triumph. Но в феврале 2013 года корабль, взявший курс на Мексику, вошёл в историю как плавучий туалет без света и надежды.

Именна история горе-пассажиров лайнера легла в основу новой документального мини-сериала Netflix Trainwreck: Poop Cruise.

Что за история в основе сериала

Огонь в машинном отделении вывел из строя всё: электронику, кондиционеры, холодильники и главное — канализацию. И тут начался сущий кошмар.

И если в кино апокалипсис начинается с грохота и паники, тут он стартовал с объявления от команды: «Если вам нужно по-маленькому — пожалуйста, в душ. А если по-большому — вот вам красный пакет».

Эти и другие «Грязные» тайны пассажиров и раскроют в новом сериале. Тем, кто слаб на желудок, смотреть строго запрещается. Жуткие кадры показывать не будут, но описаний вам хватит.

Как снимали сериал

Спустя 12 лет Netflix выпустил документалку где всё это показано без прикрас: как люди спали на палубах под простынями, потому что в каютах было жарче, чем в духовке; как вода плыла по коридорам и стекала со стен; как пассажиры начинали терять терпение, здравомыслие и любовь к туризму, находясь на ужасно пахнущем лайнере.

Даже идея открыть бесплатный бар для поднятия настроения обернулась фиаско, ведь пьяные люди плохо дружат с координацией. Один из пакетов, по воспоминаниям, улетел по ветру и приземлился... на пассажиров внизу.

«Одновременно и гениально, и неловко», «Это по-настоящему откровенный взгляд на то, что происходит, когда отпуск вашей мечты превращается в кошмар... прямо в туалете», — пишут зрители на IMDb.

Вишенка на торте: буксировка в порт вызвала ещё больший хаос — корабль раскачивало, сточные воды лились по коридорам, и всё это происходило на глазах людей, когда-то мечтавших о релаксе в гамаке.

Carnival выплатили компенсации, сменили название судна, инвестировали сотни миллионов в модернизацию. Но навсегда вошли в историю. Лицо Гая Ричи представили? «Шерлока» хотят превратить в полнометражный фильм — Камбербэтч и Фриман двумя руками «за».