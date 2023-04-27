Грязные наряды и волосы: Волочкова скрывает жуткую правду о гигиене балерин

На такие жертвы решится не каждая.

Анастасия Волочкова, будучи примой Большого театра, свела с ума не одного мужчину. Яркая, эффектная, статная балерина и по сей день окружена вниманием поклонников, от которых скрывает жуткую правду о себе.

На сцене танцовщица казалась идеалом красоты, но на самом деле она оказалась той еще грязнулей. Впрочем, это далеко не осознанный выбор знаменитости. Волочкова, как и другие балерины, вынуждена придерживаться строгих правил, от которых мурашки по коже.

Например, звездам балета не позволяется часто мыть голову. Чем жирнее волосы танцовщиц, тем лучше, поскольку так локоны гораздо легче собрать в крепкий пучок.

Кроме того, балеринам приходится носить грязные наряды. Дело в том, что на пошив одной пачки требуется как минимум две тысячи долларов. Чтобы уберечь дорогостоящий костюм от повреждений, его не стирают. Как сообщает портал Pointe , после выступления одеяние танцовщиц выносят на свежий воздух, а избавиться от посторонних запахов помогают специальные аэрозоли.