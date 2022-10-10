Грязнули или хозяюшки: выбираем жену по знаку Зодиака

Считается, что у идеальной хозяйки в доме должно быть настолько чисто, что можно спокойно проводить операции. Однако похвастаться такой стерильностью может далеко не каждая женщина. Пока одни хозяюшки целиком и полностью посвящают себя уборке, стирке и глажке, другие не помнят даже, где у них дома пылесос находится, ну или хотя бы метелка для пыли. Найти прилежную и трудолюбивую жену можно по дате рождения. Астрологи выяснили, как представительницы разных знаков ведут хозяйство.

Овен

Представительницы огненного знака в доме не хозяюшки, а хозяйки с большой буквы “х”.

Все бытовые вопросы они делегируют мужу, детям, в общем, тому, кто под руку попадется.

Телец

Под знаком Тельца рождаются умные хозяйки, которые скупают все современные гаджеты. А пока робот-пылесос в квартире убирает, они лучше сериал посмотрят.

Близнецы

Близняшки не дружат ни с кастрюлями, ни с пылесосами, ни со швабрами. Им проще заказать доставку еды и позвонить в клининговую компанию, а вечером рассказывать мужу, ка-а-ак они устали за сегодня.

Рак

У кого все рубашки постираны и поглажены, полотенца разложены в шкафу по цветам, а кухня своей стерильностью напоминает операционную? Конечно, у Рака. Этот знак - образцовые хозяйки.

Лев

Желание похозяйничать охватывает Львицу редко, но метко. Уж если она возьмется за дело, то так, что все окружающие ахнут от зависти. По-другому она просто не умеет.

Дева

Уроженки этого знака то надраивают свой дом с энтузиазмом маньяка, то пассивно наблюдают за тем, как по углам собираются пыль и паутина. У Дев все зависит от настроения.

Весы

Примерно раз в месяц женщина-Весы устраивает генеральную уборку. А потом снова копит грязную посуду, одежду и пыль на полках до следующего приступа вдохновения.

Скорпион

Ревностно блюдет порядок дома, на рабочем месте и везде, где задерживается хотя бы на пять минут.

Упаси вас бог оставить поблизости стаканчик из-под кофе - со свету сживет.

Стрелец

Представительницы огненного знака о хозяйстве даже не думают - у них полно других дел. А кто дома хочет чистую посуду и глаженные футболки, сам разберется.

Козерог

Козерог не брезгует убираться в доме своими ручками, а если будет зашиваться на работе, наймет домработницу. Делов-то.

Водолей

Маскирует бардак в доме под творческий беспорядок. А пятна из-под соуса на полу пытается выдать за образец современного концептуального искусства.

Рыбы

Водный знак охотно занимается домом, главное, чтобы было для кого стараться.