Грязнули и свинтусы: астрологи перечислили три самых нечистоплотных знака зодиака

Отношение к уборке у людей разное, одни сдувают с полок каждую пылинку, а другие едва ли соберутся разгрести завалы раз в месяц. Астрологи считают, что все дело в знаках зодиака. Некоторые из них просто физически не способны поддерживать порядок и чистоту.

На третьем месте среди самых нечистоплотных знаков называют Водолеев. У них дома обычно царит творческий хаос, а на его устранение жалко тратить драгоценное время. Зато эти ребята отлично умеют зарабатывать и всегда лучше наймут платный клининг, чем будут тщательно оттирать каждый уголок своего жилья.

Вторыми в антирейтинге оказались Рыбы. Удивительно, но этот знак совсем не дружит с водой — их руки просто не доходят до того, чтобы намочить тряпочку и протереть мебель. Зато личной гигиеной они никогда не пренебрегают.

А главными грязнулями оказались Весы. Представителей этого знака строгий порядок и идеальная чистота даже смущают. Для таких ребят характерна легкая небрежность как в собственном облике, так и в квартире. Паутина под потолком им не мешает, ведь там может жить очень симпатичный паучок.