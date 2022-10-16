Грязнули и лентяйки: вы удивитесь, узнав, какие женщины являются худшими хозяйками по знаку Зодиака

Знаки, которые не любят работу по дому и всячески ее избегают.

Чего уж греха таить - у каждого в жизни бывали ситуации, когда в раковине накапливалась гора немытой посуды, а на полках появлялся серый налет из пыли. Однако одно дело, когда грязь в доме появляется только в экстренных случаях, и совсем другое - когда беспорядок становится нормой. По мнению астрологов, определить, кто же перед вами - грязнуля, у которой в горе мусора вот-вот заведутся крокодилы, или образцово-показательная хозяюшка, поможет знак зодиака. Специалисты назвали три знака, под которыми рождаются самые ленивые женщины в гороскопе.

Лев

Помните, как в “Друзьях” Росс повстречал очаровательную блондинку с идеальной внешностью, а когда пришел к ней домой, был шокирован царящим там беспорядком? Похоже, что по знаку зодиака эта девушка была типичной Львицей.

Астрологи утверждают, что представительницы огненного знака обожают следить за своей внешностью, но к сожалению, куда меньше внимания уделяют уборке в доме.

Дело в том, что сама Львица у всех на виду, а вот на квартиру, куда она, собственно, практически не приглашает и которая скрыта от посторонних глаз, можно смело махнуть рукой. Все равно никто не видит, какой там бардак.

Дева

Шок, скандал, сенсация! Представительницы земного знака, которых долгое время считали идеальными хозяюшками, на самом деле таковыми не являются. Астрологи считают, что причиной тому может быть… перфекционизм Девы. Да-да, вы не ослышались - стремление сделать все так, чтобы комар носа не подточил, мешает уроженке знака бороться за титул образцовой домохозяйки.

Когда у Девы банально нет времени на уборку, она не станет даже пыль с полочек смахивать - зачем, если все остальное все равно будет неубранным и неопрятным?

А вот когда Дева берется за дело. то отдраивает до блеска весь дом.

Скорпион

Не барское это дело - надевать перчатки и драить кастрюлю. Увидев на кухне Эверест из грязной посуды, женщина-Скорпион смеряет его таким взглядом, словно хочет вымыть чашки и ложки силой мысли, а еще лучше - сжечь, чтобы следа от этого безобразия не осталось.

Обязанности по дому Скорпионша с радостью делегирует кому-нибудь еще.

Вместо того, чтобы лично взять в руки швабру или веник, представительница водного знака позвонит в клининговую компанию. А на ужин подаст любимому мужу и детям фантастически вкусное блюдо, которое заказала в ресторане.