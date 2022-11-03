Грязная и обрюзгшая: как на самом деле выглядела знаменитая Хюррем-султан

Настоящей звездой сериала «Великолепный век» стала актриса Мерьем Узерли. В основу сюжета проекта были положены реальные исторические события из жизни султана Сулеймана в Османской империи. Любовная линия была сосредоточена на его отношениях с наложницей-славянкой по имени Александра, которая после принятия ислама стала Хюррем. Из обычной рабыни она превратилась в жену султана, которая легко нейтрализовала всех, кто мешал ее амбициям.

Яркая рыжеволосая Мерьем и исполнила роль наложницы. Зрители не сомневались, что перед ее красотой не устоял бы султан. Однако реальная Хюррем как небо и земля отличалась от Узерли. Судя по сохранившемуся описанию венецианского посла, это была довольно невысокая и обрюзгшая женщина. Черты лица у нее казались поплывшими, губы были слишком тонкими, а брови почти невидимыми, зато выделялся крупный нос. Она любила поесть и даже не скрывала крошки и пятна на одежде, что создавало неопрятное впечатление. Таким образом, красавицей Хюррем назвать было нельзя, пишет The Voice Mag.