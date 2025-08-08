Меню
«Грязь, разврат и расчлененка»: свежий сериал НТВ с Устюговым должен был заменить «Невского», но зрители не выдерживают и 1 серию

8 августа 2025 20:03
Проект вышел онлайн 3 года назад, но по ТВ его прокатили лишь весной.

На НТВ явно хотели повторить фокус с «Невским» — дать зрителям крепкий криминальный сериал с узнаваемым лицом в главной роли, чтоб поддержать вечерние рейтинги. Лицо, кстати, более чем узнаваемое: Александр Устюгов, тот самый Шилов из «Ментовских войн». Но вместо ностальгического восторга публика встретила «Киллера» смесью зевоты и раздражения.

Сюжет на бумаге — интрига, на экране — зевота

История вроде бы подана по всем канонам жанра: бывший полицейский выходит из тюрьмы, где оказался по вине давнего врага, и, пытаясь добиться справедливости, вписывается в опасные дела с влиятельными людьми. Те делают из него киллера, но после аварии герой теряет память и получает шанс начать заново.

Казалось бы, тут и интрига, и моральные дилеммы, и возможность для Устюгова сыграть по-настоящему глубокую роль, но… что-то пошло не так.

Зрители получили затянутые сцены, клише из американских боевиков и героев, которые в российские реалии ложатся так же естественно, как ковбойские сапоги в питерскую промозглую сырость.

Что не зашло зрителям

В рецензиях, на удивление, повторяется один и тот же набор претензий. Сюжет — в режиме «слоумо», словно кто-то растянул его до десяти серий ради эфирной сетки. Монтаж — дерганый: то пролетают важные сцены, то по пять минут крупным планом показывают жующие рты.

Жестокость и кровь льются щедро, но без особого смысла, будто создатели решили компенсировать ими отсутствие драматургии.

«Он мерзок, отвратителен нагромождением сцен жестокости, причем они затянуты и такое впечатление, что авторы смакуют подробности издевательств и убийств», «Сплошная грязь, разврат и расчлененка», «Меня хватило на 10 минут», «Ужасный сериал — одни постельные сцены», — сокрушаются в Сети.

Актеры знакомые, но есть нюанс

Досталось и исполнителям. Устюгова часть комментаторов ругает за «деревянность» и «одну эмоцию», другие же возлагают вину на режиссера — мол, поставлено все так, что оживить персонажей было невозможно.

Из положительных упоминаний чаще всего звучит имя Карины Андоленко, сумевшей вытянуть свою героиню даже в этом хаосе.

«Андоленко понравилась — до конца тянула образ женщины, взвалившей на себя ношу непростого бизнеса».

Печальные итоги

Эмоциональный градус в обсуждениях зашкаливает: кто-то называет «Киллера» мерзким из-за смакования сцен насилия, кто-то жалуется на «однотипные ментовско-бандитские сериальчики», а кто-то с тоской вспоминает «Невский» и «Шефа», у которых, при всех грехах, хотя бы был ритм и харизма.

Есть и редкие защитники, утверждающие, что сериал «захватывает с первой серии», но их голоса тонут в общем хоре разочарования.

В итоге проект, который должен был подхватить эстафету громких НТВ-шных хитов, вышел больше похожим на невнятную смесь штампов, лишенную и энергии, и внятного авторского взгляда. И если «Невский» заставлял ждать новую серию, то «Киллер» — считать, сколько их еще осталось до конца.

Ранее мы также писали: Отсылки к Тарантино, «Бригаде» и Толкину: Эта «кринжовая» российская комедия 00-х состарилась как хорошее вино — и плевать, что рейтинг 3.1

Фото: Кадр из сериала «Киллер»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
