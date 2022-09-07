Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике

Ольга Бузова не перестает подкидывать фанатам новые поводы для беспокойства. Сначала звезда опубликовала видео, в кадрах которого напоминает одновременно монгола и Монику Беллуччи. Теперь же певица выступила с откровенным признанием.

В своем Telegram-канале артистка намекнула подписчикам, что грядут большие перемены. Телеведущая опубликовала фото, на котором запечатлена вместе с пластическим хирургом. «А вы задумываетесь над тем, чтобы поменять что-то в себе?» — обратилась к фолловерам знаменитость.

Многие поспешили отметить, что ролик, в котором Бузова была непохожа на себя, она записала как раз после того, как доверилась специалисту. «Так вот почему лицо опухшее. Тебя точно переделывал», — гласит один из комментариев.

Другие же предположили, что звезда, которая сильно изменилась после «Дома-2», решившись на немалое количество косметологических процедур, не остановится на достигнутом. «Значит, скоро грудь „начнет расти“. И лицо станет менее опухшее», — подметил один из подписчиков.