Грядущая адаптация Стивена Кинга получила почти идеальный рейтинг от критиков на Rotten Tomatoes — фильм лидирует среди других экранизаций еще до выхода на экраны

7 сентября 2025 15:13
Критики уже прозвали антиутопичную драму одной из лучших адаптаций писателя.

Когда речь заходит о Стивене Кинге, на ум сразу приходит сразу несколько десятков самых разных экранизаций, и знают о них даже те, кто никогда особо не интересовался творчеством культового писателя.

Все те фильмы и сериалы, снятые по мотивам романов и рассказов Кинга, были в разной степени успешны или вовсе проваливались по всем фронтам, но в этом году нас, судя по всему, действительно ждет один из лучших фильмов, основанных на фактически самом жутком произведении Кинга.

«Долгая прогулка» дебютировала со 100% на Rotten Tomatoes

Кадр из фильма «Долгая прогулка»

Хотя до премьеры фильма в России остается еще пара недель, отзывы критиков, уже успевших оценить новинку, не оставляют сомнений в том, что в кинотеатр все-таки надо будет наведаться.

Так, еще несколько дней назад в сети появились первые рецензии на «Долгую прогулку», которую назвали жуткой, но при этом невероятно интересной историей, которая имеет все шансы стать одной из лучших экранизаций Стивена Кинга.

После того, как большинство критиков опубликовали свои отзывы, на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes картина получила впечатляющий идеальный рейтинг в 100% — правда, спустя время он слегка опустился и сейчас держится на 92%. Сама цифра еще может поменяться в лучшую или худшую сторону по мере того, как другие критики будут публиковать свои рецензии.

«Долгую прогулку» хвалят за реалистичность картинки — и неспроста

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, где ежегодно проходит жестокое соревнование — участникам необходимо без остановки идти вдоль дороги, а победителем станет тот, кто останется единственным выжившим в состязании.

Как недавно признал исполнитель главной роли Купер Хоффман, сцены с долгими пешими прогулками в фильме — совсем не фейк, а актерам и правда приходилось проходить около 20 километров в течение каждого съемочного дня. В российский прокат «Долгая прогулка» выйдет 18 сентября.

Кстати, сам Стивен Кинг попросил создателей «Долгой прогулки» изменить в сюжете одну важную деталь, благодаря чему сюжет стал еще реалистичнее — об этом мы уже написали тут.

Фото: Кадры из фильма «Долгая прогулка» (2025)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
