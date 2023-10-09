Грядет конец света: живая Ванга сделала ужасающее предсказание, касающееся всех

Федора Конюхова прославилась еще в эпоху СССР. Ясновидящая предсказывала будущее, лечила людей по всей стране и помогала спецслужбам, даже Ванга считала ее равной себе. И не так давно она рассказала о будущем Земли и ее жителей, которое затронет все уголки планеты.

По словам Конюховой, не так давно начался настоящий апокалипсис. Он уже проявляется в многочисленных военных конфликтах, которые вспыхивают по всему миру. И с годами их число будет становиться только больше, что может полностью истребить население планеты.

«Конец света идет давно: тут подорвали, там... Постепенно люди погибают», — цитирует слова ясновидящей шоу «Новые русские сенсации».

Причина этого, как уверена Конюхова, кроется в неспособности людей договориться. И именно отсутствие договоренностей приводит к войнам, которые могут погубить человечество.