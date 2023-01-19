Грузная пенсионерка: Хагрид без бороды повергнет в шок любого фаната «Гарри Поттера»

Рубеус Хагрид остается одним из самых любимых персонажей вселенной Гарри Поттера. Бородатого добряка сыграл британский актер Робби Колтрейн, который скончался в октябре прошлого года. У многих он ассоциируется лишь с этим легендарным образом из сказки, но в его репертуаре были и другие занятые роли.

В 1990 году на экраны вышла британская комедия «Монахини в бегах» с Робби Колтрейном в главной роли. Сюжет фильма рассказывает о двух преступниках, которые украли у «коллег» чемоданы с деньгами. Чтобы пересидеть, жулики решили спрятаться в монастыре. Для конспирации им пришлось прикинуться женщинами и облачиться в рясы. Колтрейн сыграл одну из таких монахинь. Многие отметили, что актер в этом образе похож на тучную женщину пенсионного возраста. Впрочем, это даже пошло на пользу фильму — Робби смотрелся в этой роли очень органично, что усиливало комичный эффект.

В свое время картина была на ура принята российскими зрителями, не избалованными подобным кино. Но на Западе «Монахинь в бегах» подвергли жесткой критике за глупый сюжет.