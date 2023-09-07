Грустные глаза, огромная грудь: не поверите, узнав о судьбе красотки из «Афони»

Каждый зритель фильма «Афоня» без труда вспомнит эффектную красавицу Люду, с которой танцевал главный герой на дискотеке. Девушка с внушительными формами и большими грустными глазами подарила картине одну из самых забавных сцен. Но жизнь девушки оказалась не такой веселой.

Роль Людмилы исполнила актриса Татьяна Распутина. Несмотря на привлекательную внешность и явный актерский талант, она так и не смогла получить более заметных проектов в свою фильмографию. Чаще всего артистке доверяли лишь эпизоды. А в тяжелые 90-е годы с работой стало совсем плохо.

Положение в стране вынудило Татьяну вместе с супругом Ильей Катаевым отправиться за границу. Пара обосновалась в США, где Распутина планировала продолжить кинокарьеру. Но покорить Голливуд россиянке не удалось. Она смогла устроиться на русскоязычную радиостанцию, где вместе с мужем вела передачу об искусстве.

В 2003 году Татьяны Леонидовны не стало. Прах матери привезла на родину единственная дочь Екатерина.