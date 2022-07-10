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«Грустно видеть»: Водянова раскрыла главную ошибку русских женщин

10 июля 2022 09:37
«Грустно видеть»: Водянова раскрыла главную ошибку русских женщин

Вот чего себе не позволяют европейки.

Много лет прожившая во Франции и Англии Наталья Водянова поделилась мнением о стиле русских женщин. Она указала на частую оплошность соотечественниц, но заверила, что от нее есть надежное «лекарство».

Супермодель отметила, что в целом россиянки очень ухоженные, стильные и сами могут подать пример многим. Однако они часто забывают о чувстве меры.

«Грустно видеть, как красивые девушки выставляют себя напоказ», — посетовала Водянова в интервью изданию «Новый очаг».

К счастью, спасение есть. По мнению Натальи, участившиеся путешествия в другие страны, особенно государства Европы, обязательно повлияют на вкусы русских модниц и привьют им большую любовь к сдержанности.

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Сама модель тоже предпочитает простой, лаконичный стиль: за пределами модного подиума она наряжается в женственные платья, которые в то же время не сковывают движений.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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