Грустно смотреть: куда пропал интеллигентный очкарик из «Агентства НЛС» (фото)

Сериал "«Агентство НЛС» пришелся по душе российским зрителям, поэтому многие засветившиеся в нем актеры стали звездами. Сохранить славу и народную любовь получилось не у всех. Среди тех, кто провалил эту миссию, оказался Тарас Бибич.

Артист воплотил интеллигентного очкарика Мишу Шуйского. После окончания работы над сериалом он засветился еще в ряде проектов, а затем неожиданно пропал с больших экранов. Впрочем, с актерской карьерой Бибич не покончил.

Сегодня он служит в театре имени Г. А. Товстоногова, но о былой популярности речи не идет.

Поклонники знаменитости отмечают, что теперь на него грустно смотреть. Артист заметно постарел — больше он не тот яркий красавчик, на которого заглядывались миллионы зрительниц.

Впрочем, самого Бибича это, судя по всему, нисколько не беспокоит. Актеру некогда переживать: он с головой погружен в любимую работу и семейную жизнь. Вместе с любимой супругой артист воспитывает троих детей.