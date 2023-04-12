Грустно смотреть: и в этой обстановке много лет жил Носков (фото)

В 90-е Николай Носков собирал целые стадионы поклонников. Среди коллег певец прославился как король рока. Сейчас артист проживает в загородном доме и планирует перебраться в столичную квартиру, которая не ремонтировалась 14 лет.

Стены квартиры устарели и слегка загрязнились. Их блеклый оттенок, также старая мебель и отсутствие единого дизайна начали наводить тоску на всех домочадцев, а в особенности на российскую звезду. По словам жены певца, обновление квартиры стало бы вдохновением для Носкова, пережившего операцию и реабилитацию.

Команда проекта «Идеальный проект» захотела помочь певцу и провести ремонт в его спальне, тем самым поддержав артиста. Наташа Барбье вместе с дизайнером Полиной Герасимовой решили превратить скучную комнату в помещение, состоящее из трех зон (спальня, гостиная, которая будет использоваться в качестве кабинета-студии, и гардеробная). Дизайнер предложила создать интерьер в этническом африканском стиле. Из-за площади в 16 квадратных метров специалисты решили возвести перегородку для гардеробной.

Стены украсили обои сине-голубого цвета с этническими мотивами. А гардеробная обрела тематику «меда» с металлическими полками. Кровать перенесли на балкон, где ранее был зимний сад. Стены гостиной и спальной зоны покрасили в серо-розоватый оттенок. Интерьер теперь украшает серый диван, отреставрированное винтажное кресло и тумбы. На окнах развешаны римские шторы, которые идеально сочетаются с установленным биокамином.