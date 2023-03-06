Грустно смотреть: фото дачи покойного Баталова приводит в недоумение

Свой загородный дом звезда картины «Москва слезам не верит» Алексей Баталов строил сам. Тем удивительнее, что на территорию, где расположен одноэтажный и неказистый дом в ДСК «Мичуринец», покусился сосед артиста, которого он считал добрым другом.

Обманным путем выманив у Баталова подпись, сосед отобрал у актера часть земли, на которой возвел свою баню. Суды шли много лет, на сторону народного любимца встал «Первый канал».

Когда разбирательства закончились, Баталова уже не было в живых. Однако авторы программы «Идеальный ремонт» съездили к вдове и дочери артиста, чтобы помочь им превратить заброшенную постройку в охотничий домик — как того хотел сам артист.

Дачу обшили износостойкими панелями из дерева, поменяли окна, входную группу оборудовали пандусами — результатом осталась довольна и Гитана Леонтенко, и наследница Баталова Мария.