«Грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей»: Пугачева эмоционально обратилась к народу
Терпение певицы лопнуло.
Алла Пугачева долгое время не реагировала на едкую критику в свой адрес, но после приезда в Россию выступила с громким заявлением. Артистка принялась заискивать перед поклонниками, не оставив при этом мокрого места от хейтеров.
Многих возмутило, что певица прилетела на родину, где пробыла всего лишь три дня, а после улетела на Кипр. Дошло до того, что некоторые негативно настроенные недоброжелатели предложили высечь оскандалившуюся эмигрантку на Красной площади. Таких нападок в свой адрес исполнительница на стерпела.
Примадонна эмоционально обратилась к народу, сделав важное уточнение.
«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», — подчеркнула звезда.
И при этом добавила, что ранее назвала рабами и холопами не свою многомиллионную армию фанатов, а лишь тех, кто распускает о ней грязные слухи.
Знаменитость призвала своих врагов не считать ее деньги, заработанные огромным трудом, и не пытаться уничтожить ее доброе имя и честную репутацию.
«Не получится это у вас, как бы вы ни старались», — подытожила мать Кристины Орбакайте.