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Киноафиша Статьи «Грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей»: Пугачева эмоционально обратилась к народу

«Грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей»: Пугачева эмоционально обратилась к народу

13 ноября 2023 15:20
«Грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей»: Пугачева эмоционально обратилась к народу

Терпение певицы лопнуло.

Алла Пугачева долгое время не реагировала на едкую критику в свой адрес, но после приезда в Россию выступила с громким заявлением. Артистка принялась заискивать перед поклонниками, не оставив при этом мокрого места от хейтеров.

Многих возмутило, что певица прилетела на родину, где пробыла всего лишь три дня, а после улетела на Кипр. Дошло до того, что некоторые негативно настроенные недоброжелатели предложили высечь оскандалившуюся эмигрантку на Красной площади. Таких нападок в свой адрес исполнительница на стерпела.

Примадонна эмоционально обратилась к народу, сделав важное уточнение.

«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», — подчеркнула звезда.

И при этом добавила, что ранее назвала рабами и холопами не свою многомиллионную армию фанатов, а лишь тех, кто распускает о ней грязные слухи.

Знаменитость призвала своих врагов не считать ее деньги, заработанные огромным трудом, и не пытаться уничтожить ее доброе имя и честную репутацию.

«Не получится это у вас, как бы вы ни старались», — подытожила мать Кристины Орбакайте.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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