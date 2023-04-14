Грустно до слез: что случилось с Васей из «Джентльменов удачи» под конец жизни
Старость артиста была полна тяжелых испытаний.
Раднэр Муратов известен зрителям как король эпизодов. За годы карьеры он появился во многих прославленных фильмах, но триумфом для него стала комедия «Джентльмены удачи», где он перевоплотился в Василия Алибабаевича. Уже не одно поколение поклонников осыпает артиста комплиментами, но далеко не все знают, как трагично окончилась его жизнь.
Дело в том, что на пенсии артист остался практически в нищете. Он не мог похвастаться большими сбережениями, а все государственные выплаты тратил на азартные игры. Муратову не хватало денег даже на еду, но он из-за своей гордости никогда не просил о помощи или подедржке.
В итоге с годами звезда экрана выглядел все хуже и хуже, а в нулевых у него начала прогрессировать болезнь Альцгеймера. Однажды стражи порядка даже подобрали его на одной из московских улиц: Муратов вел себя неадекватно и не мог назвать ни своего имени, ни адреса. Милиция предположила, что столкнулась с обездоленным бомжом, поэтому отправила его в психиатрическую лечебницу, где, к счастью, врачи сразу же его узнали и вернули домой.
Состояние знаменитости становилось все хуже и хуже, и в декабре того же года он скончался. Причиной смерти звезды «Джентльменов удачи» стал инсульт, после которого он впал в кому.