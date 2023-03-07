Грустно до слез: что скрывал за душой тунеядец Федя из «Операции "Ы"»

Алексей Смирнов, полюбившийся многим по роли тунеядца Феди в фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», был полной противоположностью своих экранных персонажей. Замкнутый и стеснительный, он так и не смог обрести семейное счастье из-за фронтовой травмы.

Артист ушел воевать добровольцем через год после окончания Ленинградской театральной студии. На передовой был ранен — да так, что лишился возможности иметь детей.

Увечье могло послужить причиной разрыва с возлюбленной. Личная жизнь артиста так и не наладилась, а самым близким человеком для него осталась его мама. Тяжелым ударом для Смирнова стала болезнь родительницы: она перестала его узнавать.

Он пытался усыновить ребенка. Дети всегда тянулись к скромному мужчине: внешне увальню, а внутренне — начитанному и ранимому человеку с большим сердцем. Стать отцом, пусть и приемным, артисту не удалось.

Узнав о трагической гибели Леонида Быкова, коллеги по фильму «В бой идут одни „старики“», механик Макарыч ушел в запой. В газете «Телевидение и радио» писали, что артиста увезли в больницу, где через некоторое время он решил сделать небольшой банкет для сотрудников — в честь выписки. Во время застолья кто-то из персонала вспомнил о совместной работе Смирнова и Быкова, после чего Макарыч ушел в палату, где сердце артиста и остановилось.