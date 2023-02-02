Грустите перед днем рождения? Удивитесь, но причиной может быть детская травма

«К сожаленью, день рожденья только раз в году», — все помнят эти строки из песенки крокодила Гены. Вот только так считают не все, и зачастую с приближением собственного дня рождения человек впадает в депрессию. Почему?

Дело не только в экзистенциальных вопросах, как пишет Life со ссылкой на мнение психолога Владлены Ракши. Эти вопросы одолевают людей с возрастом. По мере приближения к дню Х человек все чаще задумывается о том, кто он, куда он идет, удалось ли ему реализовать себя.

Одной и причин предпраздничной депрессии может быть негативный опыт из детства, когда детский день рождения взрослые, если им хотелось праздника чуть больше, превращали в застолье для своих сверстников. Ребенок на такой вечеринке мог чувствовать себя забытым. Отсюда реакция малыша «от противного»: когда ребенок говорит, что не надо ему никакого праздника, на самом деле праздника ему хочется. Но такого, чтобы его главным героем был он сам, а не его родители.