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Груша для битья: случившееся с детьми Пугачевой в школе вызывает оторопь

24 июля 2023 09:45
Груша для битья: случившееся с детьми Пугачевой в школе вызывает оторопь

Сверстники не были добры к детям артистки.

Уже полтора года Алла Пугачева в компании своей семьи путешествует по миру. Знаменитости выбрали новым домом Израиль, однако уже несколько раз возвращались домой. И из-за чего, как оказалось, больше всего страдают ее дети — Лиза и Гарри.

По словам близкой подруги Примадонны Любови Аксеновой, которая разоткровенничалась с порталом News, Пугачева окончательно решила переехать как раз из-за своих детей. Дело в том, что в школе одноклассники начали издеваться над Гарри и Лизой, осмеивать их и задавать массу неудобных вопросов, когда узнали, что их семья собирается навсегда покинуть страну.

В итоге Пугачева окончательно увезла родных из России, чтобы не травмировать их, и даже определилась с местом обучения наследников. Она выбрала элитную школу в Израиле, куда ее дети полноценно пойдут уже в начале нового учебного года.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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