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«Группа крови» попала в список лучших фильмов в истории, и лишь одна свежая российская драма о войне смогла ее обойти

3 июля 2025 13:46
«Группа крови» попала в список лучших фильмов в истории, и лишь одна свежая российская драма о войне смогла ее обойти

Называем картины, которые точно стоят вашего внимания.

«Группа крови» Максима Бриуса вышла лишь весной, но уже успела закрепиться в списке лучших — фильм занял 219-е место в топ-250 «Кинопоиска» с рейтингом 8.3. При этом кинокритик Александр Шпагин в беседе с «Киноафишей» отметил, что у картины Бриуса действительно есть достоинства, но в России хватает фильмов о войне, которые как минимум не хуже.

«В списках не значился» — сильнее и тяжелее

«Группа крови» попала в список лучших фильмов в истории, и лишь одна свежая российская драма о войне смогла ее обойти

По словам эксперта, глобально в России «плохое кино о войне», едва ли не худший из всех возможных жанров, и «Группа крови» вкупе с «В списках не значился», скорее, исключение, подтверждающее правило.

По словам критика, лента про оборону Брестской крепости, где молодой лейтенант Коля Плужников защищает форт до последней капли крови, — куда более правдивая и мощная попытка рассказать о страшной реальности войны. Солдаты умирали, но не сдавались, а главный герой выходит к фашистам с последними словами:

«Крепость истекла кровью, но не пала. Я её последняя капля».

Фильмы о концлагерях: серьезнее и правдивее

«Группа крови» попала в список лучших фильмов в истории, и лишь одна свежая российская драма о войне смогла ее обойти

Шпагин также напомнил, что были и более тяжелые картины про ужасы концлагерей, которые по силе воздействия не уступают — а иногда и превосходят новые военные драмы.

«Не будем забывать, что был ещё всё-таки “Собибор” Хабенского о концлагерях. Ну, и не о концлагерях, а о Холокосте был “Праведник” с Яценко. Приличная работа! На мой взгляд, “Праведник” и “Собибор” на уровне Группы крови, а вот “В списках не значился” посильнее, там всё правдивее смотрится».

Шпагин подчеркнул, что в новых фильмах всё ещё чувствуется социалистический подход к изображению врага, из-за чего сложная правда о людях в аду войны местами упрощается. Тем не менее «Группа крови» уже стала заметным исключением — и попала в важный список, чего, по мнению критика, и заслуживает.

Ранее мы писали: «Жить с такими усами в Советской России не рекомендуется»: только знатоки вспомнят 5/5 фильмов по 1 фразе (тест)

Фото: Кадры из фильмов «Группа крови» (2025), «В списках не значился» (2025), «Собибор» (2018)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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