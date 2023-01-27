Груды мусора и выводок мышей: главная неряха Голливуда показала свой дом

Многие уверены, что звезды Голливуда ведут роскошный образ жизни, но порой эти ожидания не имеют с реальностью ничего общего. Своим примером это доказала такая популярная актриса, как Джулия Фокс.

Не так давно знаменитость имела неосторожность показать в социальных сетях свой дом. Увиденное потрясало подписчиков артистки до глубины души — такого они явно не ожидали. Квартира Фокс выглядела так, будто в ней никто и никогда не делал уборку. Повсюду груды мусора, среди которого даже завелись мыши. Впрочем, Джулию это нисколько не смущает.

«Я не собираюсь их выгонять. Мне нравится, что по ночам мыши съедают крошки, тем самым наводят порядок», — заявила главная неряха фабрики грез.

Фолловеры такую откровенность актрисы не оценили. Особенно многих обеспокоил тот факт, что знаменитость вынуждает жить в таком беспорядке своего двухлетнего сына.