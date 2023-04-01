Груди не поместились в купальник: пикантные снимки внучки Ельцина оказались в Сети

Маша Юмашева не прочь пополнить ряды успешных блогеров. Интернет-пользователи с огромным удовольствием наблюдают за жизнью 20-летней внучки бывшего президента России Бориса Ельцина. Та в свою очередь охотно радует их контентом погорячее. Знаменитость не стесняется публиковать свои пикантные фотографии в Сети. Недавно она выложила снимок, где во время отдыха позирует перед камерой в короткой юбке и бюстгальтере от купальника. Именно лиф и привлек внимание широкой общественности. Дело в том, что груди Юмашевой попросту не поместились в купальник, явно выбранный не по размеру. Впрочем, Машу это нисколько не смутило. Внучка ныне покойного политика знает, что такое зрелище гарантирует массу откликов и комментариев от подписчиков.

«Маша в отличной форме», «Это слишком горячо», — поспешили прийти к выводу пользователи Сети.