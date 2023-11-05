Груда мышц и ни капли стеснения: россияне испытали восторг, увидев Шифрина в нижнем белье

Чаще всего комики берут харизмой и забавными шутками, а не эффектной внешностью. Однако Ефим Шифрин решил совместить оба качества. В 90-е артист увлекся бодибилдингом и перешел на здоровый образ жизни, бросив курить. Верность своему хобби знаменитость сохраняет и по сей день.

Трудно поверить, что юмористу уже 67 лет. В свои годы Ефим Залманович выглядит превосходно и не стесняется фотографироваться полуобнаженным. Недавно звезда запечатлела себя на яхте в одних плавках. Снимок произвел фурор среди поклонников творчества известного артиста. Подписчики отметили выдающиеся спортивные достижения Шифрина.