Грудь вывалилась из тесного топа: жена Цекало решилась на дерзкую выходку (фото)

Пользователи Сети не оставили без внимания смелое преображение знаменитости.

Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин известна не только своими отношениями с продюсером, но и экстравагантным стилем. Избранница знаменитости предпочитает не скрывать свои пышные формы, регулярно хвастаясь смелыми образами в социальных сетях.

Так, недавно она поделилась свежими снимками, на которых позирует в коротком топе и узкой юбке. Дарина предпочла не надевать нижнее белье под топ и обратить внимание на свою фигуру.

Откровенный наряд взбудоражил фанатов Эрвин. В комментариях одни осыпали супругу Цекало комплиментами, а другие осудили за чрезмерно провокационный наряд.

«Очень дерзко», «А если придется наклониться?», «Как-то это слишком, уже пошло», — пишут пользователи Сети.

Сама Дарина при этом предпочла никак не комментировать нападки и комплименты поклонников.