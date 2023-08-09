Грудь видно, камеры не стесняются: Лорак с любовником потеряли всякий стыд

Ани Лорак не так давно представила поклонникам своего нового возлюбленного. Ее избранником стал тренер по йоге испанец Исаак Виджраку. Теперь пара постоянно проводит время вместе и не разлучается даже во время гастролей — Исаак повсюду сопровождает певицу.

Недавно Ани Лорак выступала в Турции и решила отдохнуть со своим парнем после концерта. В социальных сетях она опубликовала видео с летней веранды местного ресторана. Певица вышла в майке с глубоким декольте и без нижнего белья, что приковало немало внимания к ее формам. В кадре она показала, как молодой человек смотрит на нее влюбленными глазами, а затем, не сдерживая чувств, целует. Певица светится от счастья и совершенно не стесняется такого поведения в общественном месте.

Подписчики Ани Лорак рады наконец-то увидеть свою любимицу такой счастливой.