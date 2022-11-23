Грудь весом 17 кг: россиянка с самым большим бюстом в стране лишит дара речи
Женщина не может справиться со своей особенностью.
Юлия Полежаева прославилась на всю страну размером своего бюста. Еще несколько лет назад она отличалась стройной фигурой, но после родов ее формы начали стремительно увеличиваться, а размер груди достиг уже 15-го.
По словам россиянки, пышные формы доставляют ей больше неудобств. Она постоянно замечает на себе косые взгляды прохожих, и даже собственный муж и дети стараются лишний раз не выходить вместе с ней из дома, так как стесняются ее внешнего вида.
Помимо этого, у россиянки начались весьма серьезные проблемы со здоровьем. Как отмечает сама Юлия, во сне она задыхается от бюста, так как считает, что он ее душит и давит на грудную клетку своими 17 кг.
«Поворачиваешься во сне, все это поднимается наверх, у меня ощущение, что меня душат», — рассказала Юлия.
При этом многие хирурги отказываются помочь ей. Врачи утверждают, что не могут сделать ей операцию, так как у Юлии врожденный порок сердца. К тому же они не гарантируют, что грудь не продолжить расти после уменьшения.