Грудь весом 17 кг: россиянка с самым большим бюстом в стране лишит дара речи

Юлия Полежаева прославилась на всю страну размером своего бюста. Еще несколько лет назад она отличалась стройной фигурой, но после родов ее формы начали стремительно увеличиваться, а размер груди достиг уже 15-го.

По словам россиянки, пышные формы доставляют ей больше неудобств. Она постоянно замечает на себе косые взгляды прохожих, и даже собственный муж и дети стараются лишний раз не выходить вместе с ней из дома, так как стесняются ее внешнего вида.

Помимо этого, у россиянки начались весьма серьезные проблемы со здоровьем. Как отмечает сама Юлия, во сне она задыхается от бюста, так как считает, что он ее душит и давит на грудную клетку своими 17 кг.

«Поворачиваешься во сне, все это поднимается наверх, у меня ощущение, что меня душат», — рассказала Юлия.

При этом многие хирурги отказываются помочь ей. Врачи утверждают, что не могут сделать ей операцию, так как у Юлии врожденный порок сердца. К тому же они не гарантируют, что грудь не продолжить расти после уменьшения.