Грудь упругая, как у девочки: Королева вышла в свет без белья, и это зрелище вызывает восхищение

Российской певице Наташе Королевой уже 50 лет, но, кажется, она нашла способ повернуть время вспять. Артистка выложила новую фотографию в социальной сети и собрала массу восторженных комментариев.

На снимке певица позирует боком, соблазнительно обнажив декольте в летнем сарафане. Поклонники оценили и сочные губы, и подтянутый овал лица, и идеальное состояние кожи. Отдельный восторг вызвал бюст Наташи Королевой, который даже без дополнительной поддержки выглядел упругим и молодым.

Некоторые даже написали, что бывшая жена Игоря Николаева просто вылитая Анджелина Джоли. Что именно послужило толчком к такому преображению, остается неизвестным. Хотя некоторые и заподозрили Наташу Королеву в использовании фоторедакторов, большинство пришло к выводу, что дело в чем-то другом. В одном же поклонники единогласны — певица находится в идеальной форме и выглядит намного моложе своих лет.